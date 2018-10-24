В Обнинске объявили войну рекламным штендерам

24.10.2018 15:05 41

Управление городского хозяйства Обнинска ежемесячно проводит мероприятия по контролю наружной рекламы в городе.

В случае выявления на территории города информационных сборно-разборных конструкций в том числе на разделительных полосах и обочинах автомобильных дорог, тротуарах и газонах штендеры демонтируют и вывезут, а владельцев накажут, сообщает пресс-служба городской администрации.