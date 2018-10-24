В Боровском районе станет на одну деревню меньше, сообщает новостной портал Obninsk.name.
Речь идет о деревне Белкино, которая территориально находится в пределах Обнинска. На заседании городского Собрания было решено исключить деревню из официального списка населенных пунктов Боровского района.
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