24.10.2018 14:34 126

В Боровском районе станет на одну деревню меньше, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Речь идет о деревне Белкино, которая территориально находится в пределах Обнинска. На заседании городского Собрания было решено исключить деревню из официального списка населенных пунктов Боровского района.