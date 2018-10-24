Кировские чиновники скрывали доходы

24.10.2018 12:08 291

Кировская прокуратура проверила руководителей госучреждений на исполнение антикоррупционного законодательства и выявила множество нарушений.

Согласно закону, руководители муниципальных структур предоставляют нанимателю сведения об имуществе и доходах как своих, так и своих супругов и детей. Неисполнение этого требования грозит чиновнику увольнением.

Тем не менее, руководители образовательных учреждений района указывали недостоверные сведения: так один из них не отчитался о проданном автомобиле, а другой потратил больше, чем заработала его семья за три года.

В результате проверки четверо чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры района.