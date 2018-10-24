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Два года условно получил дровосек, вырубивший леса на миллион рублей

24.10.2018 11:12 1 259
Два года условно получил дровосек, вырубивший леса на миллион рублей

Житель Боровского района осужден за незаконную вырубку леса.

В октябре прошлого года он вырубил деревья на трех лесных участках близ деревни Борисово Боровского района, нанеся ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишил его права заниматься заготовкой леса еще на три года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.


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