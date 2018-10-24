За поддельные права гражданина Армении оштрафовали на 30 000 рублей

24.10.2018 11:06 214

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Весной текущего года, желая поменять права, гражданин предоставил в МРЭО ГИБДД Калужской области ряд документов, среди которых было поддельное водительское удостоверение.

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