Большой этнографический диктант пройдет в Калуге

24.10.2018 10:55 143

В пятницу, 2 ноября, в 85 субъектах России в третий раз пройдет Большой этнографический диктант.

В Калуге данная акция состоится на двух площадках – в Калужском государственном институте развития образования и в КГУ им.К.Э.Циолковского.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.

В прошлом году акцию поддержало более 100 калужан, сообщает пресс-служба областного правительства.