Бабушку сбили прямо на переходе

24.10.2018 10:27 349

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64-летний мужчина, управляя «Ладой», поворачивал налево и совершил наезд на женщину 79 лет, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

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