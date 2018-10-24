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Бабушку сбили прямо на переходе

24.10.2018 10:27 0 349
Бабушку сбили прямо на переходе

Вчера, 23 октября, в Обнинске сбили пешехода.

64-летний мужчина, управляя «Ладой», поворачивал налево и совершил наезд на женщину 79 лет, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Пенсионерка получила различные травмы, сообщает УМВД по Калужской области, ей оказана медицинская помощь.


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