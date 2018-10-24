За прошедшие сутки на дорогах области погиб один человек

24.10.2018 10:20 22

В минувшие сутки, 23 октября, на территории Калужской области в двух дорожно-транспортных происшествиях один человек получил травмы и один погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10 444 нарушений Правил дорожного движения. В числе нарушителей были 9 нетрезвых водителей, 27 хитрецов, скрывающих регистрационные знаки автомашины и 9 нерадивых родителей, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств.

Кроме того 61 пешеход попался на переходе дороги в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.