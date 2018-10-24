Алкоголик пытался задушить мать железным костылем

24.10.2018 09:38 123

Престарелая жительница Малоярославца попрекала сына пьянством и асоциальным образом жизни. Вспылив, нетрезвый мужчина набросился на нее, угрожая убийством, сообщила 24 октября полиция.

Выхватив костыль из рук старушки, он согнул его пополам и стал душить женщину.

Перепуганная пенсионерка вызвала полицию, а нападавший скрылся, и сейчас разыскивается стражами порядка.

ОМВД России по Малоярославецкому району возбудил уголовное дело по факту угрозы убийством, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.