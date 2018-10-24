12 краж и три поджога совершил разгулявшийся житель Жуковского района

24.10.2018 09:25 153

Следственное подразделение ОМВД России по Жуковскому району на днях закончило расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 25-местного жителя.

Обокрав сельский магазин, сняв с павильона строительного рынка три уличные видеокамеры и похитив велосипед из подъезда многоквартирного дома, предприимчивый гражданин продолжил приключения.

Вскрыв несколько автомобилей и стащив электроинструмент из подвала частного дома, он стал хулиганить, поджигая место преступления, нанося этим еще больший ущерб потерпевшим.

Таким образом, ему придется ответить за 12 краж и три поджога, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.