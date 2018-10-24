Заключенные представили свои товары на ярмарке

24.10.2018 08:00 472

Исправительные учреждения УФСИН России по Калужской области на днях приняли участие в выездной ярмарке, где представили продукцию, сделанную руками осужденных.

Так, колонии представили широкий ассортимент специализированной одежды для охотников и рыболовов, школьной одежды, товаров для туристов и дома, а также постельное белье, мебель и сувениры.

Руководство уголовно-исполнительной системы региона вместе с администрацией муниципальных образований решили размешать образцы своей продукции на торговых площадках области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

