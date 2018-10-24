Обнинские приставы заставили мать-кукушку заплатить алименты за три года

После развода женщина оставила ребенка с бывшим мужем, но денег на содержание ребенка не выплачивала, задолжав малышу 267 000 рублей, сообщил 23 октября новостной портал Obninsk.name.
Приставам пришлось потрудиться, чтобы разыскать нерадивую мамашу, так как по месту прописки она не проживала. Также они выяснили, где женщина официально трудоустроена, и направили ей на службу документы на взыскание алиментов.
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