В Козельском районе нет долгов по заработной плате

Прокуратура Козельского района взяла на контроль своевременную выплату зарплаты.
Так, благодаря вмешательству ведомства, обанкротившийся колхоз погасил задолженность перед работниками на сумму более 740 000 рублей, а задолжавшее сотрудникам 450 000 заработной платы ООО выплатило деньги в полном объеме.
В результате прокурорского контроля, на сегодняшний день в Козельском районе отсутствуют предприятия, имеющие задолженность по заработанной плате, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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