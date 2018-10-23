В Козельском районе нет долгов по заработной плате

23.10.2018 21:00 14

Прокуратура Козельского района взяла на контроль своевременную выплату зарплаты.

Так, благодаря вмешательству ведомства, обанкротившийся колхоз погасил задолженность перед работниками на сумму более 740 000 рублей, а задолжавшее сотрудникам 450 000 заработной платы ООО выплатило деньги в полном объеме.

В результате прокурорского контроля, на сегодняшний день в Козельском районе отсутствуют предприятия, имеющие задолженность по заработанной плате, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.