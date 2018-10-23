На месте спиленных деревьев на Суворова высадили рябины

23.10.2018 20:04 134

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Ранее на улице Суворова спилили несколько старых деревьев для организации парковки. История получила большой общественный резонанс, калужане выражали желание посадить новые деревья на привычное место, сообщила пресс-служба городской Управы.

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