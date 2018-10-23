На месте спиленных деревьев на Суворова высадили рябины

Сегодня около гимназии №24 высадили 20 саженцев рябины.
Ранее на улице Суворова спилили несколько старых деревьев для организации парковки. История получила большой общественный резонанс, калужане выражали желание посадить новые деревья на привычное место, сообщила пресс-служба городской Управы.
По словам чиновника городского хозяйства, рябина была выбрана жителями города.
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