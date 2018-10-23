В Обнинске сбили пешехода

23.10.2018 17:09 165

Сегодня, 23 октября, в Обнинске произошло ДТП.

На перекрестке улиц Мира и Ляшенко автомобиль «Лада Х-RAY» совершил наезд на пешехода.

В результате аварии человек получил травмы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ему оказала помощь бригада медиков. Обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции.