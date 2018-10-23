В Обнинске проверят автобусы

23.10.2018 19:57 84

С 22 по 29 октября в Обнинске проходит профилактическое мероприятие «Автобус».

Цель акции – стабилизация дорожно-транспортной ситуации в городе, а также повышение уровня защищенности пассажиров во время перевозок.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять случаи перевозки на неисправных автобусах, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Обнинску.