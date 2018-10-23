В исправительную колонию пытались подбросить запрещенные гаджеты

20 октября охрана исправительной колонии на улице Николо-Козинской в Калуге задержала двоих мужчин, пытавшихся перебросить на территорию колонии пакет.
При досмотре в пакете обнаружили 8 мобильных телефонов, наушники, Wi-fi роутер и четыре зарядных устройства. Пресс-служба УФСИН по Калужской области сообщает, что административный штраф за доставку запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения составляет от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией недозволенного.
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