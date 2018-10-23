Мотоциклист разбился на Грабцевском шоссе

23.10.2018 13:16 497

Вчера, 22 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге разбился мотоциклист.

28-летний мужчина не справился с управлением своим мотоциклом марки «Минск» и, налетев на препятствие, получил травмы. Надо отметить, что мотоциклист был без защитного снаряжения.

Пострадавший госпитализирован, сообщает УМВД по Калуге.