Водитель ГАЗа пострадал в столкновении с иномаркой

23.10.2018 13:09 218

Вчерашней ночью в центре Калуги на перекрестке улиц Ленина и Суворова совершено ДТП.

Молодой человек за рулем «КИА», двигаясь по улице Суворова со стороны Московской, не пропустил машину ГАЗ, двигавшуюся по улице Ленина. От столкновения ГАЗ налетел на препятствие, водитель получил различные травмы, сообщает УМВД по Калуге.