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За прошедшие сутки на дорогах области пострадали четверо

23.10.2018 12:34 0 161
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали четверо

Вчера, 22 октября, на дорогах Калужской области четыре человека пострадали в четырех ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выявили 370 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 12 человек сели за руль в нетрезвом виде, 28 водителей управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 7 автолюбителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

Кроме того, 62 пешехода-нарушителя переходили проезжую часть в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.


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