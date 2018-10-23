За прошедшие сутки на дорогах области пострадали четверо

23.10.2018 12:34 161

Вчера, 22 октября, на дорогах Калужской области четыре человека пострадали в четырех ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выявили 370 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 12 человек сели за руль в нетрезвом виде, 28 водителей управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 7 автолюбителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

Кроме того, 62 пешехода-нарушителя переходили проезжую часть в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.