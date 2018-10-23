В Калуге продадут арестованное имущество должников

23.10.2018 11:56 1498

В Калуге 6 ноября пройдет распродажа арестованного и заложенного имущества должников, сообщает пресс-служба областного УФССП России.

С молотка пойдут земельные участки, жилые дома, квартиры, жилые и нежилые помещения, расположенные как в областном центре, так и в районах, а также автомобили неплательщиков и прочее имущество.