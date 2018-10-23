2400 человек вышли на субботники в Обнинске

23.10.2018 11:43 144

В Обнинске проходит месячник по благоустройству и санитарной уборке города. С его начала было проведено 60 субботников, в которых приняли участие 2400 человек.

Так, за последнюю неделю город убирали чиновники администрации города, сотрудники водоканала, горэлектросети, коммунального хозяйства и городского строительства, а также служащие различных организаций.

С начала месячника по благоустройству из города вывезено более 750 кубометров мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.