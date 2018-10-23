Боровская управляющая компания, задолжав миллионы, отделалась штрафом

23.10.2018 11:33 205

Прокуратура Боровского района на днях выявила нарушения в деятельности управляющей компании.

Организация не расплатилась своевременно с местным водоканалом за подачу питьевой воды и прием сточных вод, задолжав более 4 миллионов рублей.

В результате прокурорской проверки юридическое лицо оштрафовали на 125 000 рублей, а директора УК - на 25 000, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.