В Жуковском районе продавца наркотиков повязали во время сделки

23.10.2018 10:22 46

Девушка приобрела наркотики с целью последующего сбыта.

Через некоторое время с ней связался покупатель. Стороны договорились о встрече, обсудив нюансы предстоящей сделки, и были задержаны оперативниками в момент передачи свертка с препаратом синтетического происхождения весом 0.17 грамма.

За сбыт наркотиков дилерша ответит перед судом, сообщает пресс-служба областного УМВД.