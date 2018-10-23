Жители Сухиничей сдали в скупку украденную трубу

23.10.2018 09:43 135

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Разрезав металл, весом 950 кг, мужчины сдали его в скупку, получив 5000 рублей. Полицейские изъяли куски трубы из металлолома и возбудили дело о краже.

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