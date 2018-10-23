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Жители Сухиничей сдали в скупку украденную трубу

23.10.2018 09:43 0 135
Жители Сухиничей сдали в скупку украденную трубу

Двое жителей Сухиничей выкопали у пруда сливную трубу, принадлежавшую сельскому поселению, сообщила 23 октября пресс-служба районного УМВД.

Разрезав металл, весом 950 кг, мужчины сдали его в скупку, получив 5000 рублей. Полицейские изъяли куски трубы из металлолома и возбудили дело о краже.

Ущерб, нанесенный сельскому поселению, составил 11 000 рублей.

 


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