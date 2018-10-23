Кировчанин пытался зарубить топором свою бывшую

На днях в Кировском районе повздорили бывшие супруги, проживающие в одной квартире.
Пьяный 51-летний мужчина схватил топор и стал угрожать бывшей жене расправой. При этом он размахивал им во все стороны, нанеся удар женщине обухом по голове.
Полиция, прибывшая на место семейной ссоры, доставила буйного мужа в отделение, где предупредила о грозящих ему двух годах тюрьмы за угрозу убийством и отпустила под подписку о невыезде, сообщает МОМВД России «Кировский».
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