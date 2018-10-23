24 иностранца прописались в нехорошей квартире в Малоярославце

23.10.2018 09:02 257

Жительница Малоярославца прописала у себя более 20 иностранных гражданин, сообщила 23 октября пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.

Миграционная проверка однако установила, что регистрация была фиктивной.

Позже хозяйка резиновой квартиры убеждала полицию в том, что не знала и даже не догадывалась об уголовной ответственности за фиктивную прописку. По закону ей светит до трех лет лишения свободы.