Юноша сядет за украденную у пенсионерки сумку

23.10.2018 07:00 190

20-летнего жителя Барятинского района признали виновным в грабеже, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

На остановке он выхватил из рук пенсионерки сумку и сбежал. Но сотрудники полиции задержали юношу.

Когда молодой человек отправился грабить, он уже отбывал условный срок.

Суд заменил оставшуюся условную часть наказания на реальный срок и добавил уще три года и шесть месяцев колонии.