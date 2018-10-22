Житель Краснодара обманывал калужских пенсионеров

22.10.2018 19:00 316

36-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в обмане шести пенсионеров в Калужской области, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина входил в преступную группу обманывавшую стариков. Они узнавали данные больных пенсионеров и их диагнозы. После этого звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками поликлиник и сообщали о плохих анализах, необходимости операций, а так же о возможности получить помощь за деньги быстрее.

Стариков обманули на 1,3 миллиона рублей.

Мужчина получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима.