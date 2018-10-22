Калужские предприятия задолжали миллионы работниками

22.10.2018 15:32 295

Два предприятия Калуги задолжали работникам в общей сложности более 3 миллионов рублей, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

«Калугагеология» не заплатила 38 работникам более 2 миллионов, СП «Минскстроэкспорт» задолжало 39 сотрудникам более миллиона.

После вмешательства прокуратуры работники полностью получили свои деньги.