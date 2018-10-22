Грузовая «Газель» сгорела на обочине

22.10.2018 14:27 475

Грузовая «Газель» загорелась в понедельник, 22 октября, на обочине дороги «Белоусово-Серпухов» в Жуковском районе рядом с деревней Окорово.

Судя по фото с места ЧП, пожар начался в моторном отсеке грузовика.

Водитель успел вовремя выйти из полыхающей машины. Никто в результате возгорания не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Пожар потушили 4 спасателя.