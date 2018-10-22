Жители области простужаются все реже

22.10.2018 12:50 197

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась до 5586 случаев за прошлую неделю. Это на 12,6% меньше, чем за позапрошлую. Реже болеют все, кроме детей дошкольного возраста, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По региону эпидемический порог не превышен.

Иная ситуация в Калуге. Здесь простуженных 90,7 человека на тысячу жителей, что выше эпидемического порога. Хотя болеть жители областного центра тоже стали меньше.

Гриппа в области пока нет. С ОРВИ госпитализированы 67 человек, что на 12 человек меньше, чем на прошлой неделе.