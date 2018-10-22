Компания подкупила сотрудника завода ради выгодной сделки

22.10.2018 14:37 512

Начальник отдела продаж коммерческого предприятия договорился с начальником технического обеспечения и внешней кооперации одного из калужских заводов о выгодной для бизнесменов сделке, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Компания заключила с заводом договор на поставку оборудования по завышенным ценам. Взамен сотрудник завода получал 3-5% от каждой сделки.

За коммерческий подкуп компанию оштрафовали на полмиллиона. Как наказан заводской руководитель, не сообщается.