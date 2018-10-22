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Водоканал оштрафовали за сутки без воды в Тарусе

22.10.2018 12:18 0 207
Водоканал оштрафовали за сутки без воды в Тарусе

Директор филиала центральный «Калугаоблводоканал» и сам водоканал оштрафованы за отсутствие воды в Тарусе, сообщила в понедельник. 22 октября, пресс-служба обалстной прокуратуры.

«Засуха» в районном центре настала 28 августа в 7 утра. Холодная вода появилась в домах только на следующий день после обеда. Больше тысячи жителей Тарусы сидели без воды более суток.

Предприятие и руководство наказаны за нарушение режима обеспечения жителей коммунальными услугами.


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