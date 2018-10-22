Обнинские пловцы привезли 19 медалей с чемпионата России

22.10.2018 11:56 29

Обнинские спортсмены как взрослые, так и юниоры, завоевали в Смоленске на Первенстве ЦФО России по плаванию 19 медалей, сообщило в понедельник, 22 октября, министерство спорта региона.

Анастасия Сафонова заняла первое место на дистанции 200 метров баттерфляем среди девушке 13-14 лет. Дмитрий Савенков быстрее всех юношей 15-16 лет проплыл 100 метров на спине. Золото также у Ильи Пономарева на дистанции 200 метров брасом среди юниоров 17-18 лет.

Среди взрослых спортсменов Николай Скворцов стал первым на дистанции 100 и 200 метров баттерфляем. Антон Волошин лучший в комплексе 100. Сергей Судаков, Антон Волошин, Максим Голубев и Дмитрий Маникеев выиграли эстафету на 50 метров вольным стилем.

Также у этих и других обнинских пловцов 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.