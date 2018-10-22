Незаконных лоточников гоняют в Обнинске

22.10.2018 11:17 101

Рейд по местам, где собираются незаконные лоточники, прошел в Обнинске на днях.

Полицейские и сотрудники местной администрации обнаружили двух стихийных торговцев. На улице Ленина лоточник торговал оптикой и текстилем. На улице Гагарина незаконно продавали шторы и тюль, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Запрещенную торговлю пресекли.