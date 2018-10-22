Производитель молока не платил зарплату, а мог бы

22.10.2018 10:29 283

«Калуга-молоко» четыре месяца не платил зарплату рабочим, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба регионального следственного комитета.

Деньги сотрудники не получали с февраля по май 2018 года. При этом, по версии следствия, возможность платить рабочим у предприятия была.

Сколько конкретно задолжали работникам сейчас считают.