Рабочие украли забор и сдали на металл

22.10.2018 11:20 156

Бригада, которая в Жуковском районе выравнивала территорию для установки ЛЭП, задержана за кражу металлических столбов от забора, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областного УМВД.

Рабочие решили, что забор бесхозный, сняли сетку-рабицу, в столбы пр помощи троса и трактора выдернули, сложили их в грузовик и сдали в лом. Среди украденного оказался даже моток металлической проволоки.

Стоимость украденного составила 22 тысячи рублей. Часть столбов полицейским удалось вернуть.