Сразу пять сараев сгорели в Жиздре

22.10.2018 09:27 193

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В понедельник, 22 октября, ночью в Жиздре на Советской улице загорелись сараи.

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