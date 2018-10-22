Солома сгорела на берегу Оки

22.10.2018 08:54 291

Валки с соломой загорелись в воскресенье, 21 октября, во второй половине дня на поле на берегу Оки.

Пожар произошел в двух километрах от деревни Поляны Перемышльского района. Горели два штабеля с соломой, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате пожара никто не пострадал.