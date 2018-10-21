Жених бросил невесту из-за запертого в доме ребенка

21.10.2018 08:47 1374

Мать-одиночка с дочерью на днях приехала в Калугу в гости к будущему мужу. Будущие супруги выпили и отправились покупать обручальные кольца. Ребенка оставили в квартире одного.

Девочка захотела выйти. Попыталась открыть дверь, но ее заклинило. Тогда ребенок вылез на подоконник третьего этажа и начал звать на помощь, сообщила пресс-служба областного УМВД. К дому прибыли полицейские.

В это время мужчина вернулся. Он перелез по балкону от соседей в свою квартиру и открыл входную дверь. Пришедшая в квартиру женщина была пьяна.

После ЧП и поднявшейся в сети шумихи будущий муж отказался от свадьбы и выгнал мать с ребенком из своего дома.

За женщиной будут следить органы опеки.