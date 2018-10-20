Восемь пожарных тушили один сарай

20.10.2018 20:56 92

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Тушить пожар в сарае приехали сразу 8 пожарных на двух спецмашинах. Огонь погасили, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

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