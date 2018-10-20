Мужчина избил приятеля за непристойное предложение

20.10.2018 17:19 1119

Компания мужчин и женщин на днях выпивала в лесополосе в Жуковском районе. Мимо них прошел незнакомец.

- Потерпевший предложил девушке, находящейся в их компании, переспать с незнакомцем, чтобы впоследствии украсть у него что-нибудь, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемый возмутился таким поведением. Приятели поругались и подрались. Потерпевший получил не менее трех ударов в лицо и голову.

Через несколько дней после конфликта пострадавший пошел в больницу. Медики сообщили в полицию, а те возбудили уголовное дело.