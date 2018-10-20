«Паркетник» врезался в дом в Калуге

20.10.2018 09:24 555

В субботу, 20 октября, «паркетник» КИА врезался в стену четырехэтажного кирпичного жилого дома на калужской улице Краснопивцева.

ДТП произошло в 6:50. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Последствия столкновения ликвидировали 9 человек: спасатели, скорая, ГИБДД.