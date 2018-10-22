Сотрудница санатория украла у отдыхающей 4 тысячи

22.10.2018 08:00 367

Пенсионерка на днях отдыхала в санатории в Малоярославецком районе. Она вышла из комнаты на лечебные процедуры, а когда вернулась, поняла, что в помещении убрались. Пожилая женщина проверила кошелек, лежавший под подушкой, и обнаружила пропажу двух купюр по 2 тысячи рублей каждая.

Полицейские выяснили, что убирала комнату 30-летняя местная жительница, сообщила пресс-служба областного УМВД. Женщина сначала отрицала причастность к краже, но затем все-таки призналась, что взяла деньги из кошелька пенсионерки, надеясь, что пропажу не заметят.