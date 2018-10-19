Адвокат-мошенник получил 3 года за обман клиента на сотни тысяч

19.10.2018 19:45 166

Обнинский адвокат Борис Иванов получил 3 года колонии-поселения за мошенничество, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областного следственного комитета.

Адвокат заявил клиенту, что полиции и прокуратуре надо дать взятку, чтобы клиента не привлекли к уголовной ответственности за кражу. Мужчина весной 2017 года отдал юристу 100 тысяч рублей для подкупа. Деньги защитник никому не собирался передавать.

В январе 2018 года адвокат заявил, что надо дать еще 200 тысяч. Мужчина заподозрил неладное и пошел в полицию. Адвоката взяли с поличным при получении денег.