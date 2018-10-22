Почти 22 тысячи жителей области стали невыездными за 9 месяцев

22.10.2018 07:00 520

Почти 22 тысячи жителей Калужской области были ограничены в праве выезда за пределы России за 9 месяцев текущего года.

При этом в выезде ограничивают тех, у кого долги превышают 30 тысяч рублей. Но если задолженность касается алиментов, возмещения вреда здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, имущественного и морального вреда, то уехать не дадут уже при долге в 10 тысяч.

Благодаря ограничениям взыскано почти 111 миллионов рублей. С части калужан запрет на пересечение границ сняли после погашения долга, но почти 14 тысяч жителей области до сих пор невыездные.