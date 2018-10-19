Куйбышевские предприятия невнимательно отнеслись к утилизации отходов

19.10.2018 21:00 48

Хозяйствующие субъекты Куйбышевского района нарушают требования безопасного обращения с отходами, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Нет программы экологического контроля предприятия, нет учета движения отходов, отсутствуют паспорта на отходы 4 класса опасности.

Кроме этого мусор выкидывался в металлические контейнеры, стоящие на площадках без бетонного или асфальтового покрытия.

От двух предприятий требуют устранить нарушения. Директоров предприятий планируют наказать по административным статьям.