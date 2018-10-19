Сотрудница банка обманом уговорила знакомого взять для нее кредит

Сотрудница кредитной организации попросила знакомого взять на свое имя для нее займ в 15 тысяч рублей, сообщила в пятницу, 19 октября, пресс-служба областного УМВД.
Женщина уверяла, что ей запрещено брать кредиты в своей фирме. Знакомому за помощь она заплатила 2,5 тысячи.
Первые пару месяцев женщина кредит гасила. А затем мужчине начали приходить СМС о просрочке, а работница банка стала уверять, что сейчас нет денег.
В итоге мужчина погасил долг сам и отправился в полицию с заявлением о мошенничестве.
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