Обнинскую школу эвакуировали из-за ложной тревоги

19.10.2018 15:46 147

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Дети и сотрудники школы эвакуировались на безопасное расстояние за 4 минуты, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Пожарная сигнализация сработала в обнинской школе №11 в пятницу, 19 октября, около 13:00.

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